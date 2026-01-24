El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 24 de enero

El día de hoy, 24 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, alternando momentos de cielo cubierto y poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, especialmente en las horas más frescas. Esto puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en las primeras horas de la mañana y a media tarde, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias no son probables, no se puede descartar la posibilidad de algún chubasco aislado.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 23 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en gran parte, permitiendo que las temperaturas desciendan rápidamente. La noche se presentará clara, con temperaturas que podrían bajar hasta los 5 grados . La puesta de sol se producirá a las 18:39, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad en Alcalá de Guadaíra.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-23T20:52:12.