El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día marcado por la inestabilidad meteorológica este 23 de enero de 2026. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que podrían acompañar a la jornada. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un inicio de día húmedo.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados centígrados al inicio del día, y alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, cerca del 93% al inicio del día y descendiendo ligeramente a lo largo de la jornada. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en las primeras horas, lo que podría contribuir a una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 20 km/h, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 95% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que, si bien la mañana podría ser relativamente tranquila, la tarde podría traer consigo un aumento en la actividad eléctrica y lluvias más intensas. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y considerar la posibilidad de resguardarse en interiores durante las horas de mayor riesgo.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, lo que podría complicar el tráfico y las actividades al aire libre.

En resumen, este 23 de enero en El Viso del Alcor se presenta como un día de lluvias y tormentas, con temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.