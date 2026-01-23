El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias escasas durante este tiempo. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.
A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos nubosos que se extenderán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando el 75% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén rachas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, se espera un 85% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.
La tarde se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la temperatura, que podría caer a 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
- Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después
- El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad
- La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz