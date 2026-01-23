El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias escasas durante este tiempo. La temperatura se mantendrá constante alrededor de los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos nubosos que se extenderán hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando el 75% en la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén rachas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. Es importante tener en cuenta que, aunque la probabilidad de tormentas es moderada, se espera un 85% de probabilidad de tormenta entre las 19:00 y 01:00, lo que podría traer consigo un aumento en la intensidad de las lluvias.

La tarde se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la temperatura, que podría caer a 10 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, Utrera experimentará un día mayormente nublado con lluvias intermitentes, temperaturas frescas y vientos moderados. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para un tiempo variable y que mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas de la tarde y la noche, cuando la probabilidad de tormentas es más alta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.