El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Úbeda se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los habitantes de la ciudad necesiten paraguas y ropa impermeable.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo la más baja esperada en la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de 7 grados, que descenderán a 6 grados en las horas más frías del día. La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevé que se sienta como 4 grados, lo que puede resultar incómodo para quienes estén al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 59 km/h en las rachas más fuertes. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente. Las ráfagas de viento serán más intensas durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la movilidad en la ciudad.

A lo largo del día, se espera que la lluvia sea intermitente, con momentos de mayor intensidad, especialmente en la tarde. La precipitación acumulada podría llegar a ser significativa, con valores que rondan los 2 mm en las primeras horas y hasta 1 mm en la tarde. La lluvia escasa también se prevé en algunos momentos, pero no se descartan tormentas aisladas, con una probabilidad de tormenta del 90% en la tarde.

La visibilidad podría verse reducida debido a la bruma y la lluvia, lo que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se aconseja a los conductores que extremen las precauciones y a los peatones que estén atentos a las condiciones del tiempo.

En resumen, el día en Úbeda se presentará como un día gris y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un buen momento para quedarse en casa, disfrutar de una bebida caliente y evitar salir a menos que sea necesario.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.