El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 97%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable en torno a los 14 grados, pero la probabilidad de precipitación será del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm en este periodo. La dirección del viento será predominantemente del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 31 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas.

Durante la tarde, la situación meteorológica no mejorará significativamente. El cielo seguirá cubierto, con tormentas esperadas en el periodo de 13:00 a 19:00 horas. La temperatura podría descender ligeramente a 12 grados, mientras que la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando hasta un 80% en la franja horaria de la tarde. Las precipitaciones serán más escasas, pero aún se registrarán valores de hasta 0.6 mm.

La humedad relativa comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 65%. Esto, combinado con las condiciones de viento, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la tarde, con velocidades de hasta 76 km/h, lo que podría causar molestias y afectar la visibilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá a 9 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 79%, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría y húmeda.

En resumen, los habitantes de Tomares deben prepararse para un día de lluvia y tormentas, con temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda tomar precauciones al salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones y con condiciones de viento adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.