El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades significativas de lluvia y tormentas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura inicial de 13 grados y una humedad relativa que alcanzará el 97%. A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados, lo que, combinado con la alta humedad, generará una sensación de frío.

Durante la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias continuas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 2 mm en las primeras horas, lo que podría causar algunas molestias a los transeúntes y a quienes se desplacen por la ciudad. La intensidad de la lluvia disminuirá ligeramente hacia el mediodía, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es del 75% en las primeras horas del día, lo que sugiere que podrían presentarse tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que planean realizar actividades al aire libre.

A medida que el día avanza, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, aunque aún se prevén chubascos aislados. La temperatura máxima alcanzará los 15 grados , mientras que la mínima se mantendrá en torno a los 11 grados por la noche. La humedad relativa comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 74% hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. Es importante tener en cuenta que las ráfagas de viento pueden ser más intensas durante las tormentas, por lo que se recomienda estar alerta.

En resumen, el día de hoy en San Juan de Aznalfarache se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Se aconseja a la población que tome precauciones y esté preparada para las condiciones meteorológicas cambiantes a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.