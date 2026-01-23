El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, La Rinconada se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante la madrugada. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 15 grados , alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 14 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 92%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en combinación con vientos que soplarán del suroeste a velocidades de hasta 30 km/h. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 72 km/h en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad.

La probabilidad de tormenta también es significativa, con un 70% de posibilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los habitantes de La Rinconada deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde, cuando la actividad convectiva puede ser más intensa. Las lluvias, aunque escasas, podrían acumular hasta 2 mm en total durante el día, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de sol.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir. La tarde se presentará con temperaturas que descenderán gradualmente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad relativa también aumentará, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Los ciudadanos deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas de mayor actividad tormentosa. La jornada promete ser un reflejo del invierno en su máxima expresión, con un tiempo que invita a disfrutar de actividades en interiores, mientras se observa el espectáculo de la naturaleza desde la comodidad del hogar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.