El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre la 1 y las 7 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, descendiendo ligeramente a 10 grados por la tarde y llegando a un mínimo de 8 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 50 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar una sensación de inestabilidad, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que el viento se intensifique. Las rachas más fuertes se registrarán entre las 10 y las 11 de la mañana, y nuevamente entre las 10 y las 11 de la noche, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 85% de posibilidad de tormentas en la tarde, lo que podría traer consigo lluvias más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Es recomendable que los ciudadanos se mantengan informados y tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor riesgo.

A lo largo del día, el cielo experimentará intervalos de nubosidad, pero se espera que permanezca mayormente cubierto. Las condiciones climáticas sugieren que es un buen día para actividades en interiores, ya que las probabilidades de lluvia y tormenta son significativas. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el final de un día que, aunque fresco y húmedo, también puede traer consigo la belleza de un paisaje invernal.

