El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias significativas.

Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día. Sin embargo, a medida que avance la tarde, se espera un ligero descenso, alcanzando mínimas de 8 grados en las horas más frescas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, con valores que oscilarán entre el 70% y el 96% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 75 km/h en las horas más intensas de la tormenta. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se registrarán entre las 17:00 y las 18:00 horas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en vehículos ligeros o en zonas donde haya árboles o estructuras susceptibles a caídas.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían complicar aún más la situación. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar las precauciones necesarias, especialmente si tienen planes al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque se mantendrá un cielo mayormente nublado. Las temperaturas descenderán a alrededor de 8 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. En resumen, se prevé un día complicado en Palma del Río, con lluvias, tormentas y vientos fuertes que exigirán atención y precaución por parte de todos los habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.