El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 10 y 15 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura sea de 14 grados, descendiendo a 12 grados hacia la tarde. Esta ligera caída en la temperatura puede hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 95% en la mañana.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 62 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se moderará, pero aún se prevén rachas significativas que podrían afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre. Los vientos más fuertes se sentirán entre las 00:00 y las 01:00, con una velocidad de 32 km/h, y se espera que continúen siendo notables durante el resto del día.

La probabilidad de tormenta también es alta, con un 80% de posibilidad en las primeras horas y un 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto indica que los residentes deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y prepararse para condiciones severas, especialmente durante la tarde, cuando las tormentas podrían ser más intensas.

A lo largo del día, se prevé que la precipitación sea escasa, con un total de 1 mm de lluvia esperado en las primeras horas y una ligera posibilidad de más lluvia en la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se caracterizará por intervalos nubosos, lo que podría ofrecer breves momentos de claridad entre las nubes densas.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente cubierto con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.