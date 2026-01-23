El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Osuna según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 13 grados, con una humedad relativa que rondará el 87%. Esta combinación de factores hará que la sensación térmica sea más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes y acompañadas de tormentas, lo que aumentará la posibilidad de que se produzcan rachas de viento significativas. En este sentido, se prevé que el viento sople del suroeste, con velocidades que podrían alcanzar hasta los 36 km/h, lo que podría generar condiciones de inestabilidad en la región.
Durante la tarde, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 10 grados hacia el final de la jornada. La humedad relativa también se mantendrá alta, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.
Es importante destacar que, a pesar de las condiciones adversas, no se esperan acumulaciones significativas de agua, ya que las precipitaciones serán ligeras. Sin embargo, se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas donde el suelo pueda estar resbaladizo debido a la lluvia.
En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias y tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para un ambiente inestable y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
