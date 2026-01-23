El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 6 mm en total.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 8 y 13 grados . Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 8 grados hacia el final de la jornada. La sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 88% durante gran parte del día, alcanzando picos del 100% en las horas más húmedas.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 63 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento se mantendrá entre 20 y 42 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de tormentas es considerable, alcanzando un 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la tarde, lo que sugiere que los habitantes de Morón de la Frontera deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. Es recomendable que se tomen precauciones, especialmente si se planea realizar actividades al aire libre, ya que las tormentas podrían ser intensas en algunos momentos.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, el tiempo será predominantemente gris y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que extremen las precauciones.

En resumen, el día en Morón de la Frontera se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas, lo que invita a los ciudadanos a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes del tiempo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.