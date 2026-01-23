El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán más intensas en la madrugada, acumulando hasta 6 mm en las primeras horas, y se espera que disminuyan a lo largo del día.

La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 7 y 12 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando un mínimo de 7 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la lluvia. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, ya que las condiciones del viento y la lluvia podrían dificultar la visibilidad y crear situaciones resbaladizas en las calles.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 90% de posibilidad de tormentas eléctricas entre las 19:00 y las 01:00. Esto sugiere que, además de la lluvia, se podrían experimentar descargas eléctricas, lo que podría afectar a actividades al aire libre y generar interrupciones en el suministro eléctrico en algunas áreas.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia disminuya, pero el cielo permanecerá mayormente nublado. Las condiciones climáticas de hoy son un recordatorio de la importancia de estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente en esta época del año. Los residentes de Montilla deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.