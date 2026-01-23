El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Moguer se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un mínimo de 9 grados en las horas más frescas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 70 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Se espera que la velocidad del viento varíe a lo largo del día, comenzando con 35 km/h en la mañana y aumentando en la tarde, lo que podría generar condiciones de inestabilidad. Los ciudadanos deben tener precaución, especialmente en áreas expuestas, donde el viento podría causar molestias o incluso daños menores.

A medida que el día avanza, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, con un 95% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser intensas, aunque las lluvias acumuladas no se prevén que sean significativas, con un total estimado de 0.1 a 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, la combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean incómodas y potencialmente peligrosas.

En la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos nubosos que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un tiempo inestable. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en momentos de calma.

Los residentes de Moguer deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomar precauciones adecuadas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de lluvia, viento y tormentas podría afectar la movilidad y la seguridad en la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.