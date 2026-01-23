El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 65 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las rachas de viento, combinadas con la lluvia, podrían causar dificultades en la visibilidad y en la conducción.

A lo largo del día, se prevén intervalos de nubosidad con lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas, ya que las tormentas podrían ser intensas en algunos momentos, acompañadas de descargas eléctricas.

En cuanto a la precipitación, se estima que se acumularán entre 1 y 3 mm de lluvia en las primeras horas, con un aumento en la cantidad de agua caída durante la tarde. Esto podría generar charcos y acumulaciones en algunas áreas, por lo que se aconseja evitar zonas propensas a inundaciones.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados, y la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. En resumen, se recomienda a los habitantes de Marchena que se preparen para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, y que tomen precauciones al salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.