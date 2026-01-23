El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, aunque se sentirá un ligero descenso hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. Se espera que la precipitación acumulada durante el día sea de aproximadamente 2 mm, lo que podría causar charcos y un suelo resbaladizo. A medida que avance la jornada, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero se mantendrá la posibilidad de chubascos intermitentes.

En cuanto a la tormenta, la probabilidad se sitúa en un 75% durante las primeras horas, lo que sugiere que podrían producirse tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de la mañana. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo notable, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 76 km/h en las horas más intensas de la mañana. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente en áreas abiertas y expuestas. Se recomienda precaución al conducir y al realizar actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo permanezca cubierto, aunque con una tendencia a despejarse ligeramente hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se prevé que el ambiente se mantenga fresco y húmedo. La puesta de sol se producirá a las 18:39, marcando el final de un día que, aunque lluvioso, también ofrecerá momentos de calma intermitente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.