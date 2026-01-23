El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura inicial de 13 grados , que irá descendiendo ligeramente a medida que avance el día. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94%, lo que podría generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

A lo largo de la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con cielos cubiertos y una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00 horas. Esto sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque se anticipa que serán de escasa intensidad. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero aún se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se desplacen al aire libre. A medida que el día progrese, la velocidad del viento se moderará, aunque se mantendrá en torno a los 20 km/h durante la tarde. Esto, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la tarde, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 11 grados, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de que se registren lluvias muy ligeras. La probabilidad de tormenta es baja, pero no se puede descartar completamente, especialmente en las horas de la tarde, donde la inestabilidad podría aumentar ligeramente.

Por la noche, el cielo seguirá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 10 grados. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada en algunos momentos debido a la niebla o la bruma que podría formarse.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Mairena del Alcor que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde. Es aconsejable llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.