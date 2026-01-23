El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la atmósfera estará marcada por un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% durante los periodos más críticos de la jornada. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 11 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A lo largo de la mañana, se espera que la lluvia sea constante, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 4 mm en las primeras horas. La humedad relativa será alta, alcanzando el 93% al inicio del día, lo que contribuirá a una sensación de frío mayor. A medida que avance la jornada, la temperatura podría descender ligeramente, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevén mínimas de 6 grados.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán rachas de viento que alcanzarán hasta 58 km/h, principalmente del sur y suroeste, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Durante la mañana, el viento soplará a una velocidad de 19 km/h, aumentando gradualmente a medida que el día avanza. Esto podría causar que la lluvia se sienta más intensa, especialmente en los momentos de mayor actividad.

La probabilidad de tormenta es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que podrían presentarse tormentas eléctricas en la región. A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las horas cercanas al ocaso. Esto sugiere que los habitantes de Lucena deben estar preparados para condiciones climáticas severas, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia intensa.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y lluvias persistentes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de la tormenta, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas. La combinación de lluvia, viento fuerte y temperaturas frescas hará que sea un día propenso a la incomodidad, por lo que es aconsejable permanecer en interiores siempre que sea posible.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.