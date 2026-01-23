El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se espera una temperatura de 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno y malestar. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar un ambiente pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la lluvia sea constante, con acumulados que podrían llegar a 0.6 mm en las primeras horas y aumentando a 4 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en las primeras horas, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lora del Río necesiten paraguas y ropa impermeable si planean salir.

El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 66 km/h, especialmente en las horas de la tarde. Esto podría generar condiciones de viento fuerte, lo que podría afectar la sensación térmica y provocar un aumento en la percepción de frío. Las rachas de viento también podrían causar algunos problemas menores, como la caída de ramas o la acumulación de hojas en las calles.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas, que podrían incluir tormentas eléctricas y vientos intensos. Es recomendable evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá nuboso. Las temperaturas descenderán a alrededor de 9 grados, y la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados. En resumen, se espera un día complicado en Lora del Río, con lluvias, tormentas y vientos fuertes que afectarán la rutina diaria de sus habitantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.