El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Linares se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, y se espera que esta condición persista durante gran parte del día. Las precipitaciones comenzarán con una intensidad moderada, alcanzando un total de 3 mm en las primeras horas, y se irán reduciendo a medida que avance la jornada.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 7 y 11 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las horas de la tarde y noche, mientras que las más altas se alcanzarán en la mañana. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas del día. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 53 km/h en las horas más intensas, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia podría generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormentas es alta, con un 90% de posibilidad de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto sugiere que, además de la lluvia, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que podría complicar aún más las condiciones climáticas. Se aconseja estar atentos a las alertas meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor inestabilidad.

A medida que se acerque la noche, la lluvia disminuirá, pero el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar paso a una ligera bruma. La visibilidad podría verse afectada, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un tiempo húmedo y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento notable. Es un día para mantenerse abrigado y preparado para las inclemencias del tiempo, priorizando la seguridad ante las posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.