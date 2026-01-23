El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que las lluvias serán significativas, especialmente en el periodo de 01:00 a 07:00.

A medida que avance la mañana, las lluvias continuarán, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 3 mm en las primeras horas, y aunque las lluvias cesarán temporalmente, se anticipa que regresen con fuerza en la tarde. La temperatura durante la mañana se mantendrá en torno a los 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 9 y 37 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 54 km/h en momentos de tormenta. Esto podría generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable que los ciudadanos eviten actividades al aire libre durante las horas de mayor inestabilidad climática.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con una temperatura que descenderá ligeramente a 12 grados . La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, alcanzando un 80% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que las condiciones seguirán siendo inestables. Las lluvias podrían ser intermitentes, pero se espera que sean más intensas en ciertos momentos, especialmente en la franja horaria de 15:00 a 18:00.

Hacia la noche, las condiciones comenzarán a mejorar gradualmente, aunque el cielo seguirá cubierto. La temperatura descenderá a 8 grados , y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. En resumen, se recomienda a los ciudadanos de Lepe que tomen precauciones ante las condiciones climáticas adversas, especialmente durante las horas de mayor riesgo de tormenta y lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.