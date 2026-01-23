El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos de la mañana. Las lluvias serán mínimas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total, lo que sugiere que, aunque el ambiente estará húmedo, no se anticipan tormentas severas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9 y los 15 grados , siendo más frescas las horas de la mañana y la tarde. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, momento en el que se registrarán los 15 grados. Sin embargo, por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 68% y el 95% a lo largo del día. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas relativamente bajas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 58 km/h en las horas más activas del día. Este viento podría generar una sensación térmica aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las rachas de viento serán más intensas en la tarde, especialmente entre las 15:00 y las 18:00 horas, cuando se espera que el viento alcance su máxima velocidad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 20% en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas se incrementa nuevamente en la noche, alcanzando un 90% entre las 19:00 y las 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque el día pueda comenzar de manera tranquila, es prudente estar preparado para condiciones más inestables hacia el final de la jornada.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Lebrija que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias ligeras y viento fuerte, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.