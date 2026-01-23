El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Jaén se verá afectado por un tiempo predominantemente inestable, con cielos cubiertos y la presencia de lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la lluvia sea constante, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 12 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, las lluvias continuarán, aunque se prevé que la intensidad disminuya ligeramente hacia la tarde. Sin embargo, se mantendrá un ambiente nuboso con intervalos de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 2 mm en las horas matutinas, y se espera que se sumen otros 2 mm durante la tarde, especialmente en los periodos de mayor actividad tormentosa.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 54 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Este viento, combinado con la alta humedad relativa que se mantendrá en torno al 72%, hará que la percepción del frío sea más intensa, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando un 80% en las horas de la tarde, lo que podría dar lugar a episodios de tormenta acompañados de lluvia intensa. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si planean actividades al aire libre. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 7 grados . La lluvia podría cesar hacia el final del día, pero los cielos permanecerán cubiertos, lo que sugiere que la inestabilidad atmosférica podría continuar en los días siguientes.

En resumen, hoy en Jaén se prevé un día de lluvias continuas, temperaturas frescas y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que tome precauciones ante la posibilidad de tormentas y que evite desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor inestabilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.