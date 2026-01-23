El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas que podrían afectar la región. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 90% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para lluvias intensas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00.

A medida que avance la mañana, se espera que la intensidad de la lluvia disminuya, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 13 grados en las horas posteriores. La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en la madrugada y bajando gradualmente a un 74% hacia la tarde, lo que puede generar una sensación de bochorno.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 41 km/h en las horas más activas. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en las zonas costeras, donde la combinación de viento y lluvia puede hacer que las condiciones sean incómodas.

A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45%, lo que indica que, aunque la lluvia podría ser menos intensa, no se descartan episodios de tormenta. Las temperaturas continuarán en torno a los 12 grados , lo que sugiere un día fresco y húmedo.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea reducida en las primeras horas debido a la lluvia y la niebla, pero mejorará a medida que avance el día. Sin embargo, es recomendable que los conductores y peatones tomen precauciones al desplazarse.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con temperaturas que descenderán a 9 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría generar un ambiente frío y húmedo. Los habitantes de Isla Cristina deben estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, hoy será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco. Se aconseja a la población que tome precauciones y se mantenga informada sobre las condiciones climáticas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.