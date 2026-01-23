El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Huelva se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas en varias horas del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante este periodo. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 1 mm, aunque se espera que sea ligera.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica comenzará a cambiar ligeramente. A partir de las 8:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero el cielo seguirá cubierto. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 98% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 2:00 PM, con valores cercanos a los 15 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Se espera que sople desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 55 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 65% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 15% entre las 7:00 y las 1:00 PM. Sin embargo, a partir de la 1:00 PM, la probabilidad de tormentas aumentará nuevamente hasta un 85%, lo que indica que la tarde podría ser más inestable.

En resumen, Huelva experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y precauciones ante posibles tormentas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.