El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de enero de 2026, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la presencia de nubes altas y un ambiente húmedo. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados , lo que sugiere un día fresco, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que implica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se anticipa que serán escasas. En particular, se prevé que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.2 mm en la mañana, aumentando a 1 mm en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene planeado salir.
En cuanto a la actividad tormentosa, se espera que haya un 85% de probabilidad de tormentas durante las primeras horas del día, lo que podría generar algunas rachas de viento significativas. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 54 km/h, provenientes del suroeste, lo que podría causar incomodidad y, en algunos casos, afectar la visibilidad. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 19 km/h por la tarde.
La humedad relativa será alta, rondando el 72% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de frescura y podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.
A medida que se acerque la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una ligera mejora en la probabilidad de lluvia, que disminuirá a un 80% hacia la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere que será un buen momento para abrigarse si se planea salir después del ocaso, que ocurrirá a las 18:38.
En resumen, el día en Dos Hermanas se presenta fresco y húmedo, con cielos cubiertos y posibilidades de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y tomar precauciones ante la posibilidad de tormentas y viento fuerte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
