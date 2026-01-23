El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Écija según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 13 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 90%.
A medida que avance el día, la temperatura oscilará entre los 9 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del suroeste a velocidades que alcanzarán hasta los 34 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fresca de lo que realmente es. La combinación de viento y humedad generará un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.
Durante la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 90% entre las 13:00 y las 19:00. Esto se traduce en un riesgo significativo de tormentas acompañadas de lluvias, lo que podría causar interrupciones en el tráfico y en actividades al aire libre. La temperatura descenderá gradualmente, y se espera que a última hora de la tarde se sitúe en torno a los 10 grados.
La noche se presentará con cielos cubiertos y una ligera disminución en la probabilidad de lluvia, aunque aún se prevén intervalos nubosos. La temperatura mínima podría llegar a los 9 grados, con una humedad que se mantendrá alta, alrededor del 86%. El viento continuará soplando, aunque con menor intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren en la calle.
Es recomendable que los ciudadanos de Écija tomen precauciones ante la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente durante las horas de mayor actividad. Llevar paraguas y abrigarse adecuadamente será esencial para enfrentar las inclemencias del tiempo. Además, se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
