El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una temperatura que rondará los 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 94%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan inestables. Durante el periodo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 100%, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias significativas. La precipitación acumulada podría llegar a 2 mm en las primeras horas, y se prevé que continúe lloviendo, aunque con menor intensidad, en las horas siguientes.

En cuanto a la temperatura, se espera un ligero descenso a 13 grados hacia el mediodía, con un ambiente fresco y húmedo. Las condiciones de viento también serán notables, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h desde el suroeste, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A lo largo de la tarde, el viento se mantendrá activo, con velocidades que oscilarán entre 20 y 31 km/h, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

La probabilidad de tormentas es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas severas, incluyendo tormentas eléctricas. La tarde se caracterizará por un cielo cubierto con tormenta y lluvia escasa, lo que podría ofrecer breves respiros entre las lluvias más intensas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados . La humedad se mantendrá alta, alrededor del 71%, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen salir. Las lluvias disminuirán, pero aún existe la posibilidad de chubascos aislados.

En resumen, el día de hoy en Coria del Río se presenta como un día de clima inestable, con lluvias y tormentas esperadas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.