El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la nubosidad sea densa, con lluvias que comenzarán a manifestarse desde la medianoche y continuarán durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.
A medida que avance la mañana, las lluvias irán disminuyendo, pero la nubosidad persistirá. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente bajas.
El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas.
Durante la tarde, aunque las lluvias se tornarán más escasas, se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 80%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 13 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.
A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá un cielo mayormente nublado. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 7 y 9 grados . La probabilidad de lluvia se reducirá, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras.
En resumen, el día en Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y viento fuerte, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
