El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo predominantemente inestable, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que la nubosidad sea densa, con lluvias que comenzarán a manifestarse desde la medianoche y continuarán durante las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente incómodas.

A medida que avance la mañana, las lluvias irán disminuyendo, pero la nubosidad persistirá. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y bajando gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente bajas.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en los momentos más intensos, especialmente durante la tarde. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas donde el viento pueda causar problemas.

Durante la tarde, aunque las lluvias se tornarán más escasas, se prevén intervalos nubosos y la posibilidad de tormentas aisladas, con una probabilidad de tormenta que se sitúa en torno al 80%. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 13 grados , pero la sensación térmica podría ser más baja debido al viento y la humedad.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque se mantendrá un cielo mayormente nublado. Las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 7 y 9 grados . La probabilidad de lluvia se reducirá, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras.

En resumen, el día en Córdoba se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y viento fuerte, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a la población que esté atenta a las condiciones meteorológicas y que tome las precauciones necesarias para evitar inconvenientes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.