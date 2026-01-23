El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en este periodo oscilará entre los 13 y 14 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 98%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia del viento, que soplará del suroeste a velocidades que oscilarán entre los 26 y 32 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 72 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormenta se mantendrá alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, con un 80% de posibilidad de que se produzcan fenómenos tormentosos. Durante este periodo, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, ya que las tormentas pueden venir acompañadas de ráfagas de viento intensas y lluvias que, aunque escasas, podrían ser significativas.

En la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que hacia el final del día, alrededor de las 22:00, la situación mejore ligeramente, con una disminución en la probabilidad de precipitaciones. La temperatura comenzará a descender, alcanzando los 9 grados por la noche, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique, especialmente con el viento que continuará soplando.

La puesta de sol se producirá a las 18:39, marcando el inicio de una noche que, aunque menos activa en términos de precipitaciones, seguirá siendo fresca y húmeda. En resumen, se aconseja a los habitantes de Castilleja de la Cuesta que se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de tormentas y un ambiente fresco, manteniendo siempre precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.