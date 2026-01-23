El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Cartaya se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que indica que los habitantes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que las lluvias serán significativas, especialmente entre las 01:00 y las 07:00.

A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia podría disminuir, pero se mantendrá un ambiente húmedo y nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, rondando el 75% en las horas más cálidas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se esperan rachas de viento que alcanzarán hasta 54 km/h, provenientes del suroeste. Esto podría generar un ambiente incómodo, especialmente durante las horas de mayor actividad, por lo que se recomienda a los ciudadanos tener precaución al desplazarse, sobre todo en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas mejoras temporales en la nubosidad hacia la tarde, aunque no se descartan nuevas lluvias. La probabilidad de tormenta se mantiene en un 50% entre las 19:00 y las 01:00, lo que indica que la actividad eléctrica podría ser un factor a considerar en la planificación de actividades al aire libre.

En resumen, los cartayeros deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas que podrían afectar la movilidad y las actividades cotidianas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas serán frescas y la humedad alta. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas será clave para afrontar este día de manera segura.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.