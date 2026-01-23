El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Carmona se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades de lluvia y tormentas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la posibilidad de lluvia. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura oscile entre los 9 y 14 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 80-96%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

La precipitación será un factor importante hoy, con un total estimado de 0.1 a 6 mm de lluvia, dependiendo del periodo del día. Las probabilidades de precipitación son alarmantes, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana y manteniéndose en niveles significativos durante la tarde, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé una probabilidad del 90% de tormentas.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 60 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y lluvia podría hacer que las condiciones sean inestables, por lo que se recomienda precaución al desplazarse por la ciudad.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con momentos de tormenta y lluvia escasa. Las condiciones meteorológicas sugieren que la tarde será especialmente complicada, con un aumento en la probabilidad de tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada, así que es aconsejable estar atento a las actualizaciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias.

En resumen, Carmona experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, altas probabilidades de lluvia y tormentas, y temperaturas frescas. Se aconseja a los ciudadanos que se preparen para condiciones cambiantes y que eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor riesgo de tormenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.