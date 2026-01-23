El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante este periodo. La precipitación esperada es de aproximadamente 1 mm, lo que indica que las lluvias serán ligeras pero constantes.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán inestables. La temperatura oscilará entre los 9 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 01:00. La humedad relativa será alta, rondando el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. El viento soplará del suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados . El cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de tormenta del 85% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas es considerable, lo que podría generar momentos de inestabilidad en la región.

En cuanto a la tarde-noche, la temperatura continuará bajando, llegando a los 11 grados hacia las 19:00. La humedad se mantendrá alta, alrededor del 72%, lo que podría generar una sensación de incomodidad. Las condiciones de viento también se mantendrán, con velocidades que oscilarán entre 13 y 34 km/h, lo que podría hacer que las ráfagas sean más notorias en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan chubascos aislados. La temperatura seguirá cayendo, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. En resumen, los habitantes de Camas deben estar preparados para un día de clima variable, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas, así como un ambiente fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.