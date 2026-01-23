El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente inestable en Cabra, con condiciones que indican un alto potencial de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que comenzarán a manifestarse de manera significativa. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para un día lluvioso.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 12 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 8 grados hacia la tarde y llegando a un mínimo de 6 grados por la noche. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que alcanzará velocidades de hasta 33 km/h, predominando del sur y suroeste.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la posibilidad de niebla en algunos momentos. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría generar condiciones de incomodidad para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a las tormentas, se espera que la probabilidad de tormenta sea del 75% en la mañana, disminuyendo a un 55% por la tarde. Sin embargo, la posibilidad de tormentas eléctricas se incrementará nuevamente en la tarde y noche, con un 90% de probabilidad en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

La precipitación acumulada podría variar, con estimaciones que indican entre 4 y 6 mm a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, con momentos de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Se recomienda a los residentes que eviten actividades al aire libre y que utilicen paraguas y ropa adecuada para el tiempo.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias, tormentas y temperaturas frescas. Es fundamental que la población esté informada y tome las medidas necesarias para afrontar las condiciones meteorológicas adversas que se prevén para hoy.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.