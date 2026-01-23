El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten lluvias escasas. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.8 mm en este periodo.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá inestable. Entre las 13:00 y las 19:00, se espera un aumento en la intensidad de las tormentas, con una probabilidad de tormenta del 85% en el periodo de 13:00 a 19:00 y del 90% entre las 19:00 y la 01:00. Esto indica que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles tormentas eléctricas.

La temperatura durante el día oscilará entre los 9°C por la mañana y alcanzará un máximo de 15°C en las horas centrales. Las temperaturas más frescas se sentirán especialmente en las primeras horas, con un descenso notable en la sensación térmica debido a la humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 96% en la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 52 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Sin embargo, se prevén rachas de viento más intensas en momentos de tormenta, lo que podría contribuir a un ambiente más inestable.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque se espera que la intensidad disminuya ligeramente. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 3 mm en total, lo que podría causar encharcamientos en algunas áreas. La humedad relativa también se mantendrá elevada, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que deban salir.

Es recomendable que los residentes de Las Cabezas de San Juan tomen precauciones, especialmente al conducir, y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

