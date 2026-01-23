El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Bormujos se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que podrían afectar la movilidad y las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

A medida que avance la jornada, las lluvias irán disminuyendo, aunque se mantendrá un ambiente muy nuboso durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados , siendo más frescas en las primeras horas de la mañana y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 79% al final de la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el suroeste con velocidades que alcanzarán hasta los 33 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos de tormenta. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se mantendrá elevada, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con un 85% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo no solo lluvias, sino también descargas eléctricas, por lo que es recomendable estar atentos a las alertas meteorológicas.

Hacia la tarde, se espera que las condiciones mejoren ligeramente, con una disminución en la probabilidad de lluvia y un cielo que podría despejarse en algunos momentos. Sin embargo, las temperaturas no subirán significativamente, manteniéndose en torno a los 12 grados .

En resumen, el día en Bormujos se caracterizará por un tiempo inestable, con lluvias y tormentas en las primeras horas, seguido de un ambiente más tranquilo pero fresco. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que las salidas al aire libre deben ser planificadas con precaución, considerando las condiciones climáticas cambiantes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.