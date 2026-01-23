El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Bailén se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la previsión indica un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos de la jornada. Las lluvias serán constantes, aunque se espera que sean de intensidad variable, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 5 mm en las primeras horas.

A medida que avance el día, la situación meteorológica no mejorará significativamente. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 10 y 11 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 92%. Esto generará una sensación de frío, acentuada por el viento que soplará del suroeste a velocidades que rondarán los 12 a 20 km/h, con rachas que podrían llegar hasta los 44 km/h en las horas más ventosas de la tarde.

La tarde traerá consigo un ligero alivio en la intensidad de las lluvias, aunque se mantendrá el cielo cubierto. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 13 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de viento y humedad. La probabilidad de tormentas también es alta, con un 95% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría generar tormentas eléctricas acompañadas de lluvia escasa.

A lo largo de la tarde y la noche, se espera que las condiciones meteorológicas continúen siendo inestables. Las lluvias podrían reanudarse con fuerza, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, donde se prevé una acumulación de hasta 2 mm. La temperatura descenderá nuevamente, situándose entre los 9 y 10 grados durante la noche, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo.

Es importante que los habitantes de Bailén tomen precauciones ante la posibilidad de inundaciones locales y deslizamientos de tierra, especialmente en áreas propensas a estos fenómenos. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que la situación puede cambiar rápidamente. La jornada se cerrará con un cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes, manteniendo la tónica de un día invernal y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.