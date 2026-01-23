El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Baeza se prepara para un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, lo que podría generar condiciones de visibilidad reducida y un ambiente fresco. La temperatura oscilará entre los 6 y 10 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta los 1 grado en las horas más frías.

A medida que avance el día, las lluvias continuarán, aunque se prevé que la intensidad varíe. En los periodos de mayor actividad, se anticipa que la precipitación alcance hasta 4 mm, especialmente en las horas centrales de la jornada. La probabilidad de lluvia es del 100% en los intervalos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas y estar preparado para condiciones húmedas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento que alcanzarán hasta 61 km/h, con dirección predominante del sur y suroeste. Esto podría generar un ambiente más fresco y contribuir a la sensación de frío, especialmente en combinación con la lluvia. Los vientos serán más intensos durante la tarde, lo que podría causar algunas molestias y afectar la movilidad en la ciudad.

La probabilidad de tormentas es significativa, alcanzando hasta un 90% en los periodos de mayor actividad. Esto implica que los habitantes de Baeza deben estar atentos a posibles alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si se encuentran al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría generar situaciones de riesgo.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad variable. Las condiciones de niebla son posibles en las primeras horas, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Por la tarde, aunque las lluvias podrían disminuir ligeramente, la inestabilidad atmosférica persistirá, manteniendo la posibilidad de chubascos dispersos.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy será mayormente lluvioso y ventoso, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.