El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente inestable, con una alta probabilidad de precipitaciones y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos, especialmente durante la mañana y la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% en los periodos más críticos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y potencialmente tormentosas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados a lo largo del día. La temperatura más baja se registrará por la noche, mientras que las horas más cálidas se darán en la tarde, alcanzando un máximo de 12 grados. La sensación térmica puede verse afectada por la humedad y el viento, que soplará con fuerza desde el suroeste, alcanzando rachas de hasta 60 km/h. Este viento, combinado con la lluvia, podría generar un ambiente incómodo y potencialmente peligroso, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 79% y el 97% durante el día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad también puede favorecer la formación de brumas y nieblas en las primeras horas de la mañana, reduciendo la visibilidad en algunas áreas.

A medida que avance el día, se espera que las tormentas sean más frecuentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, con una probabilidad de tormenta que alcanza hasta el 95%. Los ciudadanos deben estar atentos a los avisos meteorológicos, ya que las tormentas pueden venir acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento intensas.

Por la noche, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente, aunque las probabilidades de lluvia se mantendrán. El cielo permanecerá mayormente cubierto, pero las lluvias serán menos intensas. La temperatura descenderá, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Baena que se preparen para un día de lluvia y tormentas, con precaución ante el viento fuerte y las posibles inundaciones en áreas vulnerables. Mantenerse informado a través de los canales meteorológicos locales será clave para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.