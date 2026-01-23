El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Ayamonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas. Los vientos soplarán desde el oeste a una velocidad de hasta 24 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 48 km/h, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de lluvias ligeras. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 35% entre las 19:00 y 01:00, lo que indica que los habitantes de Ayamonte deben estar preparados para condiciones climáticas inestables. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 grados por la tarde, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que podría llegar a los 9 grados, y la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 79%. Los vientos seguirán soplando desde el oeste, aunque con una velocidad más moderada, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

Es importante que los residentes de Ayamonte tomen precauciones ante la posibilidad de tormentas y lluvias, especialmente si planean actividades al aire libre. Se recomienda estar atentos a las actualizaciones meteorológicas y prepararse para condiciones cambiantes a lo largo del día. En resumen, el tiempo de hoy será mayormente cubierto, fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, lo que sugiere un día típico de invierno en la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.