El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, Arahal se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas variadas. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con intervalos de nubes que podrían traer consigo algunas lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos ligeros.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 14 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana y la noche, mientras que el mediodía podría ofrecer un leve aumento en el termómetro. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 76% al final del día, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esta intensidad del viento podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría influir en la percepción del frío, haciendo que los ciudadanos busquen refugio en interiores o se abriguen adecuadamente si deben salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 95% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas y lluvias más intensas. Es recomendable que los residentes de Arahal tomen precauciones, especialmente aquellos que planean actividades al aire libre. Las condiciones podrían ser inestables, y es mejor evitar situaciones que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A lo largo del día, los intervalos nubosos continuarán, con un cielo que se mantendrá mayormente cubierto. Hacia la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a estabilizarse, aunque las nubes persistirán. La visibilidad podría verse reducida en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Arahal se presenta con un tiempo fresco y húmedo, con altas probabilidades de lluvia y tormentas, especialmente en la tarde. Los ciudadanos deben estar preparados para un día variable y tomar las precauciones necesarias para mantenerse seguros y cómodos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.