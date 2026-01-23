El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos iniciales. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 58% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que podrían alcanzar hasta 43 km/h. El viento soplará principalmente del suroeste, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente durante los momentos de lluvia. Las ráfagas más intensas se prevén entre las 15:00 y las 18:00, coincidiendo con el periodo de mayor actividad de las tormentas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 85% de posibilidad de que se produzcan en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Andújar deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, que podrían incluir tormentas eléctricas y lluvias intensas en cortos periodos de tiempo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 9 mm en total a lo largo del día, lo que podría causar algunos problemas de drenaje en las calles.

A medida que se acerque la noche, se espera que las condiciones meteorológicas comiencen a mejorar ligeramente, aunque el cielo permanecerá mayormente nublado. Las temperaturas descenderán nuevamente, y se prevé que caigan a alrededor de 9 grados en las horas nocturnas. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la noche.

En resumen, Andújar experimentará un día de clima invernal, con lluvias persistentes, temperaturas frescas y vientos fuertes. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.