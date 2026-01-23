El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas que podrían generar precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas adversas.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , con una ligera disminución a 12 grados hacia la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. Los vientos soplarán desde el suroeste a velocidades que oscilarán entre 33 y 57 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frío y hacer que las condiciones sean aún más incómodas.

Durante la tarde, se espera que la temperatura baje a 10 grados, mientras que la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 60% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00. Las precipitaciones se estiman en 0.1 mm, lo que indica que, aunque las lluvias no serán intensas, se presentarán de manera constante. La combinación de viento y lluvia puede generar condiciones peligrosas, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se verá afectada por la lluvia y la alta humedad, lo que podría dificultar la conducción y otras actividades. Se recomienda a los automovilistas que tomen precauciones adicionales y reduzcan la velocidad en las carreteras.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas continuarán descendiendo, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Almonte experimentará un día de clima inestable, con cielos cubiertos, lluvias y tormentas. Es fundamental que los residentes se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.