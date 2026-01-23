El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren lluvias durante esta franja horaria. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos soplarán desde el suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 59 km/h, lo que contribuirá a un ambiente ventoso y fresco.

En la tarde, se espera que el cielo continúe cubierto, con una probabilidad de tormenta del 50% entre las 19:00 y 01:00. Esto significa que, aunque las lluvias podrían ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. La temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados, mientras que la humedad podría aumentar, alcanzando hasta el 83% en las horas de la tarde.

La noche traerá consigo un ligero descenso en la temperatura, que podría caer a 10 grados, y el cielo permanecerá cubierto. Las condiciones de viento seguirán siendo notables, con velocidades que oscilarán entre 20 y 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional.

Es importante que los habitantes de Aljaraque se preparen para un día de clima inestable, con la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación. La combinación de viento, humedad y temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.