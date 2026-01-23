El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

Hoy, 23 de enero de 2026, La Algaba se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La temperatura oscilará entre los 9 y los 15 grados, alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación es del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque no se descartan chubascos aislados.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 37 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Se recomienda tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

En resumen, el día en La Algaba se caracterizará por un cielo cubierto y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas y un viento notable del suroeste. Es un día ideal para actividades en interiores, pero si se decide salir, es aconsejable estar preparado para las condiciones cambiantes del tiempo.

