El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Alcalá la Real según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 23 de enero de 2026, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que la lluvia sea ligera, acumulando alrededor de 1 mm en las primeras horas y aumentando a 5 mm hacia la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde. La sensación térmica será notablemente más baja, con valores que podrían descender hasta 1 grado, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y la humedad.
El viento soplará desde el oeste y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 59 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío aún mayor, por lo que es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte. Las rachas de viento también podrían causar algunas molestias, así que se sugiere evitar actividades al aire libre que no sean necesarias.
A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas aumentará, alcanzando un 90% en la tarde. Esto podría traer consigo tormentas eléctricas, aunque la intensidad de la lluvia se mantendrá en niveles bajos. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles alertas meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.
En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para la formación de nieve en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se registrará una ligera posibilidad de nieve en las horas de la tarde, aunque es poco probable que se materialice.
En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias escasas y un viento fuerte. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones ante las condiciones climáticas y se mantengan informados sobre cualquier cambio en la previsión.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.
- Accidente de tren en Adamuz (Córdoba), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | Óscar Puente: 'Si hubo un fallo en la infraestructura, surgió antes del descarrilamiento
- Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
- Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), que ya se encuentra con su familia
- El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba
- El maquinista de Iryo no tuvo conocimiento del accidente con el Alvia en Adamuz (Córdoba) hasta casi una hora después
- El Córdoba CF se mete en la pelea por la cesión de Mikel Goti, de la Real Sociedad
- La banda cordobesa Medina Azahara actuará en Nueva Carteya en su gira de despedida
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz