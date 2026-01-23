El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 23 de enero

El día de hoy, 23 de enero de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias y tormentas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. La temperatura oscilará entre los 9 y 15 grados , siendo más fresca durante la mañana y alcanzando su punto más alto en la tarde.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 a 3 mm, lo que podría resultar en charcos y un suelo resbaladizo, así que se recomienda precaución al desplazarse. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia podría aumentar, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando la probabilidad de tormentas también se eleva al 85%.

La humedad relativa será alta, rondando el 92% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles que podrían resultar incómodos. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que marcan los termómetros.

El viento soplará del suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 61 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional y, en combinación con la lluvia, podría hacer que las condiciones sean bastante adversas. Se recomienda a los ciudadanos que se abriguen adecuadamente y eviten actividades al aire libre si es posible, especialmente durante las horas de mayor inestabilidad climática.

A medida que se acerque la tarde, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de las lluvias disminuya hacia la noche. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo inestables, y no se descartan nuevas tormentas. La puesta de sol se producirá a las 18:38, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la humedad podría aumentar, creando un ambiente fresco y húmedo para la noche.

En resumen, se aconseja a los habitantes de Alcalá de Guadaíra que se preparen para un día de lluvia y tormentas, manteniendo precauciones ante las condiciones climáticas adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-22T20:47:11.