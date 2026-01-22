El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 22 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas predominando en el horizonte. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con intervalos de nubes muy densas que podrían generar una sensación de pesadez en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en las horas de la tarde. Esto podría hacer que el frío se sienta más intenso, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, aunque se espera que el día comience seco, la probabilidad de lluvia aumentará significativamente hacia la tarde y la noche. Se prevé que las primeras gotas comiencen a caer alrededor de las 18:00 horas, con acumulaciones que podrían llegar hasta 1 mm. La probabilidad de precipitación es del 75% entre las 13:00 y las 19:00 horas, y del 100% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se tiene previsto salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 50 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la alta humedad, podría resultar en una sensación de frío más intensa. Los vientos serán más fuertes en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en áreas abiertas.

La visibilidad se mantendrá buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la lluvia en la tarde. Los amantes de la meteorología y los que disfrutan de la naturaleza deben estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede ser variable. En resumen, se prevé un día nublado y fresco, con lluvias a partir de la tarde, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a prepararse para un tiempo invernal.

