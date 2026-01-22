El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, Utrera se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que la temperatura llegue a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que a partir de la tarde se inicien lluvias escasas, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de lluvia acumulada podría alcanzar hasta 1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un aguacero, sí habrá un ambiente húmedo y posiblemente incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento serán más moderadas por la mañana, pero se intensificarán a medida que avance el día, lo que podría afectar actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% en las primeras horas y un aumento a un 65% en la franja horaria de la tarde-noche. Sin embargo, no se anticipan fenómenos severos, por lo que la situación meteorológica se mantendrá dentro de parámetros normales para esta época del año.

Para quienes planeen salir, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente por la tarde, y abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y el viento. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.