El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 22 de enero

El día de hoy, 22 de enero de 2026, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con tormentas que podrían acompañar a la lluvia, aunque esta será mínima, con acumulaciones que no superarán los 2 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 6 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y ligeramente más cálidas hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica será más baja, especialmente en la mañana, donde se espera que se sienta como si estuviera alrededor de 2 grados. Esto se debe a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 63 km/h desde el oeste, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, con velocidades que rondarán entre los 20 y 38 km/h, lo que podría generar un ambiente incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas, disminuyendo ligeramente hacia la tarde, pero aún así se mantendrán en niveles que podrían ser molestos.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 70% en la mañana, disminuyendo a un 35% por la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no serán constantes, hay un riesgo significativo de que se produzcan, especialmente en las primeras horas del día. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con escasas oportunidades de ver el sol. La puesta de sol está programada para las 18:25, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y la sensación de frío se intensificará con la llegada de la noche. En resumen, se recomienda a los habitantes de Úbeda que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y viento fuerte, lo que podría afectar sus planes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-21T20:47:12.